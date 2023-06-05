"Манчестер Юнайтед" хочет продать 8 футболистов

"Манчестер Юнайтед" собирается продать восемь футболистов в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По сведениям источника, главный тренер английского клуба Эрик тен Хаг не рассчитывает на вратаря Дина Хендерсона, защитников Харри Магуайра, Эрика Байи и Алекса Теллеса, полузащитников Фреда, Скотта Мактомини и Энтони Эланга, а также нападающего Антони Марсьяля.

В нынешнем сезоне “Манчестер Юнайтед” занял третье место в Премьер-лиге и завоевал право сыграть в Лиге чемпионов. Кроме того, манкунианцы выиграли Кубок Лиги и дошли до финала Кубка Англии.