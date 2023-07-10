"Манчестер Юнайтед" хочет получить очень большую сумму за Харри Магуйра

"Манчестер Юнайтед" хочет продать защитника Харри Магуйра, но оценивает его в очень большую сумму, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, английский клуб требует за футболиста 58 миллионов евро. Интерес к игроку проявляет “Вест Хэм”, но лондонский клуб не готов платить такую сумму. Манкунианцы надеются, что им удастся избавиться от 30-летнего англичанина, так как его зарплата составляет 11,5 миллионов евро в год.

Магуайр выступает за “Манчестер Юнайтед” с 2019 года. Он перешел в клуб из “Лестера”. Сумма трансфера составила 87 миллионов евро. Всего он провел за манкунианцев 175 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. В составе “Манчестер Юнайтед” Магуайр стал обладателем Кубка английской лиги в сезоне-2022/2023. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года с возможностью продления еще на год. Ранее он играл за “Шеффилд Юнайтед”, “Халл Сити” и “Лестер Сити”.

Магуайр с 2017 года играет за сборную Англии. Всего он провел за английскую национальную команду 57 матчей, забил семь голов и отдал две результативные передачи.