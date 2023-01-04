"Манчестер Юнайтед" хочет переманить форварда "Баварии"
Новости футбола Сегодня, 16:15
Фото: инстаграм Эрика-Максима Шупо-Мотинга/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему мюнхенской "Баварии" и сборной Камеруна Эрика-Максима Шупо-Мотинга, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб хочет переманить футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера может быть небольшой, так как контракт игрока с мюнхенцами истекает спустя полгода. “Бавария” хочет продлить контракт с форвардом, но он требует статуса основного игрока в следующем сезоне.
В нынешнем сезоне 33-летний Шупо-Мотинг провел за “Баварию” 16 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи.
Не пропустите: "Рома" Моуринью одержала сложную победу в Серии А.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 15:56 "Атлетико" уверенно выиграл в Кубке Испании
Новости футбола Сегодня, 15:42 "Ювентус" вырвал победу над аутсайдером Серии А
Новости футбола Сегодня, 15:15 "Челси" готов заплатить огромную сумму за Мудрика
Новости футбола Сегодня, 13:15 ПСЖ определился с ценой на Неймара
Новости футбола Сегодня, 12:31 "Рома" Моуринью одержала сложную победу в Серии А
Новости футбола Вчера, 16:55 "Реал" с трудом обыграл скромного соперника в Кубке Испании
Лучшие букмекерыВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:30 "Милан" готов заплатить 50 млн евро за бразильского форварда Новости футбола Сегодня, 16:15 "Манчестер Юнайтед" хочет переманить форварда "Баварии" Новости футбола Сегодня, 15:56 "Атлетико" уверенно выиграл в Кубке Испании Новости футбола Сегодня, 15:56 "Севилья" одержала разгромную победу в Кубке Испании Новости футбола Сегодня, 15:42 "Ювентус" вырвал победу над аутсайдером Серии А Новости футбола Сегодня, 15:30 "Наполи" близок к покупке трансферной цели "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 15:15 "Челси" готов заплатить огромную сумму за Мудрика Новости футбола Сегодня, 14:55 Гвардиола оценил шансы "Манчестер Сити" догнать "Арсенал" Новости футбола Сегодня, 14:42 Жду и страдаю: Лунин резко высказался о своей ситуации в "Реале" Новости футбола Сегодня, 14:30 "Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда "Милана"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт