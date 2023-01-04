"Манчестер Юнайтед" хочет переманить форварда "Баварии"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему мюнхенской "Баварии" и сборной Камеруна Эрика-Максима Шупо-Мотинга, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб хочет переманить футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера может быть небольшой, так как контракт игрока с мюнхенцами истекает спустя полгода. “Бавария” хочет продлить контракт с форвардом, но он требует статуса основного игрока в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне 33-летний Шупо-Мотинг провел за “Баварию” 16 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи.

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