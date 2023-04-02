"Манчестер Юнайтед" хочет перехватить у "Челси" португальского форварда

“Манчестер Юнайтед” проявляет интерес к португальскому нападающему мадридского “Атлетико” Жоау Феликсу, который выступает за “Челси” на правах аренды, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, манкунианцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Португалец хорошо проявил себя в Премьер-лиге, а у “аристократов” нет приоритетного права на выкуп игрока. “Атлетико" готов продать форварда за 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Феликс провел за “Челси” 10 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с “Атлетико” действует до лета 2027 года.

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