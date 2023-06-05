"Манчестер Юнайтед" хочет перехватить трансферную цель "Реала"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему “Тоттенхэма” и сборной Англии Харри Кейну, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, футболист является приоритетной целью манкунианцев в летнее трансферное окно. Впрочем, купить форварда будет сложно, так как президент “Тоттенхэма” Дэниэл Леви не хочет продавать его в другой английский клуб.

Ранее сообщалось, что купить Кейна также хочет “Реал”, но “шпоры” оценивают его в 233 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел за “Тоттенхэм” 49 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.