"Манчестер Юнайтед" хочет перехватить таланта у ПСЖ

“Манчестер Юнайтед” проявляет интерес к полузащитнику “Спортинга” и сборной Уругвая Мануэлю Угарте, сообщает A Bola.

По сведениям источника, английский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Манкунианцы предлагают игроку высокую зарплату, чтобы опередить в борьбе за него “Челси” и “Пари Сен-Жермен”. Португальский клуб оценивает игрока в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Угарте провел за “Спортинг” 47 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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