"Манчестер Юнайтед" хочет купить звезду "Милана"

“Манчестер Юнайтед” проявляет интерес к левому защитнику “Милана” и сборной Франции Тео Эрнандесу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Руководство миланцев считает француза важным игроком, но может согласиться продать его за 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Эрнандес провел за “Милан” 45 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.