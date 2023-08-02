"Манчестер Юнайтед" хочет купить звезду "Баварии"

“Манчестер Юнайтед” проявляет интерес к полузащитнику мюнхенской “Баварии” и сборной Германии Леону Горетцке, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. При этом Горетцка не хочет покидать “Баварию”, но на него не рассчитывает главный тренер команды Томас Тухель.

28-летний Горетцка выступает за “Баварию” с лета 2018 года. Он перешел в мюнхенский клуб из гельзенкирхенский “Шальке” на правах свободного агента. Всего Горетцка провел за “Баварию” 179 матчей во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 35 результативных передач. В составе клуба из Мюнхена он становился пятикратным чемпионом Германии (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23), 2-кратным обладателем Кубка Германии (2018/19, 2019/20), 3-кратным обладателем Суперкубка Германии (2018, 2020, 2021), победителем Лиги чемпионов в сезоне-2019/20, обладателем Суперкубка УЕФА в 2020 году, а также победителем Клубного чемпионата мира в 2020 году.

Горетцка с 2014 года играет за сборную Германии. Всего он провел за немецкую национальную команду 53 матча, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач, а также получил две желтые карточки.