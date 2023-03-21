"Манчестер Юнайтед" хочет купить защитника "Монако"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику “Монако” и сборной Франции Акселю Дисаси, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить около 50 миллионов евро. Игроком также интересуются и другие клубы Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне 25-летний Дисаси провел за “Монако” 39 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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