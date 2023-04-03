"Манчестер Юнайтед" хочет купить защитника "Баварии"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к французскому защитнику “Баварии” Бенжамену Павару, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Манкунианцы надеются купить игрока по сниженной цене, так как его контракт рассчитан до лета 2024 года. Впрочем, мюнхенцы не горят желанием продавать француза и собираются продлить с ним контракт.

В нынешнем сезоне 27-летний Павар провел за “Баварию” 33 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: "Челси" заплатит 20 млн евро за 15-летнего таланта.