"Манчестер Юнайтед" хочет купить вратаря сборной Португалии
Новости футбола Сегодня, 17:19
Фото: инстаграм Диогу Кошты/Автор неизвестен
“Манчестер Юнайтед”проявляет интерес к вратарю “Порту” и сборной Португалии Диогу Коште, сообщает ESPN.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. В составе манкунианцев португалец может заменить испанского вратаря Давида де Хеа, с которым клуб пока не может договориться о продлении контракта, который истекает летом 2023 года.
В нынешнем сезоне 23-летний Кошта провел за “Порту” 33 матча во всех турнирах и пропустил 25 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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