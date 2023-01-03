"Манчестер Юнайтед" хочет купить воспитанника "Барселоны"
Новости футбола Сегодня, 13:55
Фото: инстаграм Дани Ольмо/Автор неизвестен
“Манчестер Юнайтед” проявляет интерес к испанскому полузащитнику “РБ Лейпциг” Дани Ольмо, сообщает nacional.hr.
По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и уже сделал по нему предложение. Реакция “быков” пока неизвестна.
24-летний Ольмо является воспитанником “Барселоны”. В нынешнем сезоне он провел за “РБ Лейпциг” 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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