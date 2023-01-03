"Манчестер Юнайтед" хочет купить воспитанника "Барселоны"

“Манчестер Юнайтед” проявляет интерес к испанскому полузащитнику “РБ Лейпциг” Дани Ольмо, сообщает nacional.hr.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и уже сделал по нему предложение. Реакция “быков” пока неизвестна.

24-летний Ольмо является воспитанником “Барселоны”. В нынешнем сезоне он провел за “РБ Лейпциг” 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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