"Манчестер Юнайтед" хочет купить полузащитника сборной Англии

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику “Саутгемптона” и сборной Англии Джеймсу Уорд-Праузу, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, манкунианцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. “Дьяволы” надеются купить игрока по сниженной цене, если “святые” вылетят из Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне 28-летний Уорд-Прауз провел за “Саутгемптон” 36 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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