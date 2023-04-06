"Манчестер Юнайтед" хочет купить полузащитника сборной Англии
Новости футбола Сегодня, 15:42
Фото: инстаграм Джеймса Уорд-Прауза/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику “Саутгемптона” и сборной Англии Джеймсу Уорд-Праузу, сообщает Football Insider.
По сведениям источника, манкунианцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. “Дьяволы” надеются купить игрока по сниженной цене, если “святые” вылетят из Премьер-лиги.
В нынешнем сезоне 28-летний Уорд-Прауз провел за “Саутгемптон” 36 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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