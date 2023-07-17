"Манчестер Юнайтед" хочет купить одного из лидеров "Баварии"

“Манчестер Юнайтед” проявляет интерес к полузащитнику мюнхенской “Баварии” и сборной Германии Леону Горетцке, сообщает Sky Sport Deutschland.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. “Бавария” может продать игрока в 40-50 миллионов евро, так как на него не рассчитывает главный тренер команды Томас Тухель. При этом сам Горетцка не хочет менять клуб, так как его все устраивает в Мюнхене.

28-летний Горетцка выступает за “Баварию” с 2018 года. Он перешел в мюнхенский клуб из “Шальке” на правах свободного агента. Всего он провел за клуб 179 матчей во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 35 результативных передач. Контракт игрока с немецким клубом действует до лета 2026 года. В составе “Баварии” Горетцка пять раз становился чемпионом Германии, а также один раз выиграл Лигу чемпионов.

Горетцка с 2014 года играет за сборную Германии. Всего он провел за немецкую национальную команду 53 матча, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.