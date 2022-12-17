"Манчестер Юнайтед" хочет купить нападающего "Ювентуса"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Ювентуса" Душану Влаховичу, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. В составе манкунианцев серб может заменить покинувшего команду португальца Криштиану Роналду.

Влахович перешел в “Ювентус” в январе 2022 года из “Фиорентины” за 82 миллиона евро. В нынешнем сезоне 22-летний форвард провел за туринский клуб 15 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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