"Манчестер Юнайтед" хочет купить нападающего сборной Франции

“Манчестер Юнайтед” проявляет интерес к нападающему “Айнтрахта” и сборной Франции Рандалю Коло-Муани, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб готовит предложение о покупке футболиста в летнее трансферное окно. Немецкий клуб хочет получить за француза не менее 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что форвардом также интересуется “Бавария”.

В нынешнем сезоне 24-летний Коло-Муани провел за “Айнтрахт” 46 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.