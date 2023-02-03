"Манчестер Юнайтед" хочет купить нападающего "Барселоны"

“Манчестер Юнайтед” проявляет интерес к нападающему “Барселоны” Ансу Фати, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. Сам игрок может согласиться на трансфер, так как его не устраивает количество игровой практики в составе каталонцев.

В нынешнем сезоне 20-летний Фати провел за “Барселону” 30 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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