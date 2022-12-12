"Манчестер Юнайтед" хочет купить французского таланта

“Манчестер Юнайтед” проявляет интерес к правому защитнику “Лиона” Мало Гюсто, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 30-40 миллионов евро.

19-летний Гюсто в нынешнем сезоне провел за “Лион” 14 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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