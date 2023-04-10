"Манчестер Юнайтед" хочет купить двух лидеров "Брайтона"

“Манчестер Юнайтед” проявляет интерес сразу к двум полузащитниками “Брайтона”, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, манкунианцы рассматривают вариант с приобретением аргентинца Алексиса Мак Аллистера и эквадорца Мойзеса Кайседо. “Чайки” хотят получить за каждого из игроков не менее 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Мак Аллистер провел за “Брайтон” 29 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. На счету 21-летнего Кайседо один забитый мяч и одна голевая передача в 32 поединках.

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