"Манчестер Юнайтед" хочет избавиться от трех игроков

"Манчестер Юнайтед" намерен расставаться с тремя игроками в летнее трансферное окно, сообщает журналист Алекс Крук в своем твиттере.

По сведениям источника, главный тренер английского клуба Эрик тен Хаг больше не рассчитывает на защитника Харри Магуйара, полузащитника Донни ван де Бека, а также нападающего Антони Марсьяля.

В нынешнем сезоне 29-летний Марсьяль провел за “Манчестер Юнайтед” 18 матчей и не отметился результативными действиями. 25-летний ван дек Бек не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи в 10 поединках. На счету 27-летнего Марсьяля шесть забитых мячей и две результативные передачи в 14 поединках.

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