"Манчестер Юнайтед" готовится разорвать трансферный рынок

Боссы “Манчестер Юнайтед” готовы серьезно потратиться этим летом на трансферы.

В клубе уже пообещали главному тренеру Эрику тен Хагу значительные финансовые ресурсы на покупку новых футболистов. Также тренеру пообещали полную свободу выбора игроков.

Источник напоминает, что тен Хага приглашали в команду с целью перестроить коллектив, поэтому специалист имеет огромный кредит доверия.

В первую очередь клуб нуждается в голкипере и на эту позицию рассматривают стража ворот “Интера” Андре Онана. Тен Хаг считает камерунского вратаря идеальным приоритетом, так как он знаком с его способностями по совместной работе в “Аяксе”.

Ожидается, что семья Глейзеров, владеющая “МЮ”, готова выделить € 140 млн для тренера, чтобы он мог приобрести и других новичков. Эта сумма не является окончательной, так как любые средства, полученные от продажи футболистов в этом году, могут пойти на покупку новых игроков.

Напомним, что по итогам прошлого сезона “Красные дьяволы” заняли третье место в чемпионате и прошли в групповой раунд Лиги чемпионов. Также “МЮ” взял Кубок английской лиги и дошел до финала Кубка Англии.