Манчестер Юнайтед готовится подписать сразу двух защитников Баварии

Манчестер Юнайтед продолжает очень активно проводить летнее трансферное окно, и на подписаниях Лени Йоро и Джошуа Зиркзе он останавливаться не планирует.

Как сообщает Давид Орнштейн, “красные дьяволы” подготовили для Баварии двойное предложение по трансферу защитников мюнхенского клуба Нуссеру Мазрауи и Маттейса де Лигта.

Это означает, что в Ман Юнайтед уверены, что смогут летом продать Аарона Ван-Биссаку и Скотта Мактоминея. В противном случае, у клуба не будет денег на трансферы защитников Баварии.

Также известно, что условия контрактов с Мазрауи и де Лигтом уже согласованы. Остается только договориться о цене с самым титулованным клубом Германии.

Еще одним трансфером “красных дьяволов” этим летом должен стать опорный полузащитник Мануэль Угарте из ПСЖ. Однако Ман Юнайтед может себе позволить только его аренду с правом выкупа.