Манчестер Юнайтед готовит трансфер звезды Челси

«Манчестер Юнайтед» связался с «Челси» для обсуждения возможной аренды защитника Марка Кукурельи.

Такой информацией поделился известный информатор Фабрицио Романо в своем твиттере.

По его словам, на данный момент еще не было конкретных предложений и переговоров между клубами. «Манчестер Юнайтед» ищет относительно недорогого левого защитника и в списке кандидатов на переход имеется три футболиста, но окончательного решения еще не принято.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Кукурелья ни разу не появлялся на поле в составе “Челси”, просидев на скамейке запасных все три матча. Судя по всему, новый наставник лондонского клуба Маурисио Почеттино не рассчитывает на испанского футболиста.

Интересно, что в минувшем сезоне Кукурелья был безоговорочным игроком основного состава “Челси” и являлся лидером команды.

По данным портала Transfermarkt, его предполагаемая стоимость составляет € 35 млн.

В текущем сезоне чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» добыл две победи в трех туров и имеет в своем активе шесть очков. В то же время у «Челси» на счету четыре очка.