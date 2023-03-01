"Манчестер Юнайтед" готовит два громких трансфера на лето

“Манчестер Юнайтед” собирается сделать два громких приобретения летом.

Как пишет источник, “МЮ” проявляет интерес к хавбеку “Барселоны” Френки де Йонгу.

Имя второго потенциального новичка не сообщается.

По данным СМИ, англичанам придется постараться, чтобы переманить футболиста к себе, так как его статус в каталонском клубе изменился в лучшую сторону.

В текущем сезоне де Йонг сыграл 26 матчей в чемпионате Испании, забив 2 гола.