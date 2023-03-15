"Манчестер Юнайтед" готов заплатить до 120 млн евро за форварда сборной Франции

“Манчестер Юнайтед” проявляет интерес к нападающему “Айнтрахта” и сборной Франции Рандалю Коло Муани, сообщает Sportbuzzer.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Манкунианцы могут выделить на трансфер форварда до 120 миллионов евро. При этом форвардом также интересуется “Бавария”.

В нынешнем сезоне 24-летний Коло Муани провел за “Айнтрахт" 34 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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