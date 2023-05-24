"Манчестер Юнайтед" готов заплатить более 60 млн евро за хавбека "Челси"

“Манчестер Юнайтед” хочет купить полузащитника “Челси” и сборной Англии Мэйсона Маунта, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, манкунианцы готовы заплатить за футболиста 63 миллиона евро. Впрочем, “Челси” хочет получить за игрока не менее 100 миллионов евро, несмотря на то, что его контракт истекает летом 2024 года. Удержать игрока в составе “аристократов” хочет будущий главный тренер команды Маурисио Почеттино.

Ранее сообщалось, что Маунтом также интересуются “Арсенал”, “Бавария”, “Ньюкасл” и “Ливерпуль”.

В нынешнем сезоне 24-летний Маунт провел за “Челси” 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

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