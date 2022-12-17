"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 50 млн евро за лидера ПСВ
Новости футбола Сегодня, 04:30
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему ПСВ Коди Гакпо, сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, английский клуб хочет купить футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 50 миллионов евро. Голландцы оценивают игрока в 60-65 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 23-летний Гакпо провел за ПСВ и сборную Нидерландов 34 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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