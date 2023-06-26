“Манчестер Юнайтед” готов выслушать предложения по 12 игрокам

“Манчестер Юнайтед” готов выслушать предложения по своим 12 игрокам.

По информации Daily Mail, лидер команды Джейдон Санчо может быть продан за 45 миллионов фунтов стерлингов, Гарри Магуайр — за 40 миллионов фунтов стерлингов, Энтони Марсьяль — за 25 миллионов фунтов стерлингов, Скотт Мактоминей — за 40 миллионов фунтов стерлингов, а Фред, Донни ван де Бик и Энтони Элангу — за 20 миллионов фунтов стерлингов каждый.

В то же время Алекс Теллес может покинуть команду за 10 миллионов фунтов, Эрик Байи — за 2 миллиона фунтов, Брэндон Уильямс — за 5 миллионов фунтов, а Аннибал Межбри — за 13 миллионов фунтов.

Также есть вариант ухода Дина Хендерсона в “Ноттингем Форест” за 15 миллионов фунтов плюс бонусы.