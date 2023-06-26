“Манчестер Юнайтед” готов выслушать предложения по 12 игрокам
Новости футбола Сегодня, 06:00
Фото: твиттер МЮ
“Манчестер Юнайтед” готов выслушать предложения по своим 12 игрокам.
По информации Daily Mail, лидер команды Джейдон Санчо может быть продан за 45 миллионов фунтов стерлингов, Гарри Магуайр — за 40 миллионов фунтов стерлингов, Энтони Марсьяль — за 25 миллионов фунтов стерлингов, Скотт Мактоминей — за 40 миллионов фунтов стерлингов, а Фред, Донни ван де Бик и Энтони Элангу — за 20 миллионов фунтов стерлингов каждый.
В то же время Алекс Теллес может покинуть команду за 10 миллионов фунтов, Эрик Байи — за 2 миллиона фунтов, Брэндон Уильямс — за 5 миллионов фунтов, а Аннибал Межбри — за 13 миллионов фунтов.
Также есть вариант ухода Дина Хендерсона в “Ноттингем Форест” за 15 миллионов фунтов плюс бонусы.
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