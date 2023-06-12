"Манчестер Юнайтед" готов продать звездного футболиста

"Манчестер Юнайтед" хочет избавиться от полузащитника Джейдона Санчо, которым интересуется “Тоттенхэм” сообщает Daily Star.

По сведениям источника, манкуниацы готовы продать футболиста за 70 миллионов евро. Данная сумма не устраивает лондонский клуб, который может заплатить не более 58 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Санчо провел за "Манчестер Юнайтед" 41 матч во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.