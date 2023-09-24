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Манчестер Юнайтед готов продать Санчо

Новости футбола Сегодня, 15:53
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Манчестер Юнайтед готов продать Санчо Манчестер Юнайтед готов продать Санчо

Манчестер Юнайтед готов продать Джейдона Санчо после его ссоры с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Об этом сообщает в своем Твиттере журналист Экрем Конор.

В Манчестере хотят получить за футболиста 50-60 миллионов евро. В подписании Санчо заинтересованы клубы не только из английской Премьер Лиги. Сообщается также об интересе со стороны команд итальянской Серии А и немецкой Бундеслиги.

Действующий контракт англичанина с МЮ рассчитан до лета 2026 года с возможностью продления еще на один сезон. Напомним, что с состав Юнайтед игрок перешел с дортмундской Боруссии летом 2021 года. Боссы команды тогда не пожалели денег и заплатили немецкой команде 85 миллионов евро.

На данный момент Трансфермаркт оценивает игрока в 45 миллионов. А сам Санчо провел на поле в этом сезоне всего лишь 76 минут и результативными действиями не запомнился.

Добавим, что раньше мы писали, что игрок отстранен от тренировок с командой.

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