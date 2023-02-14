"Манчестер Юнайтед" готов продать одного из топ-футболистов

Защитник “Манчестер Юнайтед” Аарон Ван-Биссака может сменить клуб по окончании нынешнего сезона.

Как пишет Football Insider, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован “Вест Хэм”.

Ожидается, что за известного игрока лондонский клуб заплатит 25 млн.

В текущем сезоне английский футболист сыграл в 14 матчах во всех турнирах, в которых отдал один голевой пас.