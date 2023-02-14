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"Манчестер Юнайтед" готов продать одного из топ-футболистов

Новости футбола Сегодня, 04:48
Фото: твиттер МЮ/Автор неизвестен Фото: твиттер МЮ/Автор неизвестен

Защитник “Манчестер Юнайтед” Аарон Ван-Биссака может сменить клуб по окончании нынешнего сезона.

Как пишет Football Insider, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован “Вест Хэм”.

Ожидается, что за известного игрока лондонский клуб заплатит 25 млн.

В текущем сезоне английский футболист сыграл в 14 матчах во всех турнирах, в которых отдал один голевой пас.

Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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