“Манчестер Юнайтед” готов продать ключевого игрока

“Манчестер Юнайтед” готов продать полузащитника Фреда.

Как известно, бразильцем активно интересуется “Фулхэм”.

Как пишет журналист Лаури Уайтуэлл, наставник “МЮ” Эрик тен Хаг не видит хавбека в своих планах и одобрит его продажу.

“Красные дьяволы” готовы продать футболиста за 20 млн фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне Фред сыграл в 56 матчах команды во всех турнирах, забив шесть голов и отдав шесть результативных передач.