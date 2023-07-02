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“Манчестер Юнайтед” готов продать ключевого игрока

Новости футбола Сегодня, 03:15
“Манчестер Юнайтед” готов продать ключевого игрока Фото: твиттер МЮ

“Манчестер Юнайтед” готов продать полузащитника Фреда.

Как известно, бразильцем активно интересуется “Фулхэм”.

Как пишет журналист Лаури Уайтуэлл, наставник “МЮ” Эрик тен Хаг не видит хавбека в своих планах и одобрит его продажу.

“Красные дьяволы” готовы продать футболиста за 20 млн фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне Фред сыграл в 56 матчах команды во всех турнирах, забив шесть голов и отдав шесть результативных передач.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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