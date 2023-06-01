"Манчестер Юнайтед" готов пойти на крайние меры, чтобы избавиться от Магуайра

“Манчестер Юнайтед” хочет избавиться от защитника Харри Магуйара, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб готов заплатить футболисту 11,5 миллионов евро, чтобы досрочно расторгнуть с ним контракт, который действует до лета 2025 года. Если он доиграет до конца контракта, то заработает в два раза больше.

В нынешнем сезоне 30-летний Магуайр провел за “Манчестер Юнайтед” 31 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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