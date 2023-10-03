Манчестер Юнайтед - Галатасарай: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов УЕФА
Во вторник, 3 октября, начинается второй тур Лиги Чемпионов. В этот день на "Олд Трафорд" "Манчестер Юнайтед" примет турецкий "Галатасараем". Несмотря на то, что хозяева являются фаворитами среди букмекеров, на данный момент у них не лучшая ситуация. Они идут на 10-м месте в АПЛ и имеют девять очков в активе. Кроме того, в первом туре Лиги Чемпионов они проиграли "Баварии" Мюнхен (3:4).
У "Галатасарая" ситуация лучше, они находятся на втором месте в Суперлиге и еще не проиграли в этом сезоне, однако их старт в Лиге Чемпионов был неудачным. Они смогли спасти матч, забив два гола в конце. Однако они станут непростым соперником для "Манчестер Юнайтед".
Матч между Манчестер Юнайтед и Галатасараем состоится во вторник, 3 октября, и начнется в 21:00 по среднеевропейскому времени. Dailysports подготовил для вас информацию, где можно будет увидеть этот поединок: ищите свою страну в списке ниже.
- Армения - Fast Media
- Азербайджан - CBC Sport, Ictimai TV
- Болгария - bTV, A1
- Грузия - Setanta, Silknet
- Израиль - The Sports Channel
- Казахстан - QazSport, Q Sport
- Кыргызстан - Q Sport
- Латвия - Viaplay Latvia
- Литва - Viaplay Lithuania
- Молдова - Setanta, Jurnal TV, MyTV.md
- Польша - Polsat
- Таджикистан - Varzish TV
- Туркменистан - AlmaSport TV
- Украина - MEGOGO
- Узбекистан - MTRK
- Эстония - Viaplay Estonia