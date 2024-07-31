Манчестер Юнайтед договорился о трансфере суперталанта из Арсенала

Манчестер Юнайтед работает не только над усилением состава здесь и сейчас. Клуб совершил очень интересный трансфер на перспективу.

Как сообщает Фабрицио Романо, “красные дьяволы” полностью договорились о переходе 16-летнего форварда Чидо Оби Мартина из Арсенала.

Датский вундеркинд уже попрощался с фанатами “канониров” в социальных сетях.

Чидо Оби Мартин был главной звездой академии Арсенала. В минувшем сезоне он забил 32 гола в 20 матчах чемпионата U-18.

Также известно, что Манчестер Юнайтед согласовал переход 16-летнего вингера Кристал Пэлас Самуэля Лусале.

Напомним, руководство “красных дьяволов” решило построить новый стадион на 100 000 мест вместо Олд Траффорд.