"Манчестер Юнайтед" договорился о продлении контракта с опытным защитником

“Манчестер Юнайтед” договорился о продлении контракта с защитником Люком Шоу, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, новый контракт между футболистом и английским клубом будет действовать четыре года.

В нынешнем сезоне 27-летний Шоу провел за “Манчестер Юнайтед” 35 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Забитцер хочет остаться в “Манчестер Юнайтед”.