"Манчестер Юнайтед" договорился о новом контракте с лидером команды

"Манчестер Юнайтед" договорился о подписании нового контракта с нападающим Маркусом Рэшфордом, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб подпишет с футболистом соглашение, которое будет действовать до лета 2028 года. Зарплата форварда увеличится с 15 до 19,8 миллионов евро в год. Ожидается, что новый контракт будет подписан в ближайшее время.

25-летний Рэшфорд является воспитанником “Манчестер Юнайтед”. Он играет за первую команду с 2016 года. Всего он провел за манкунианцев 359 матчей во всех турнирах, забил 123 гола и отдал 68 результативных передач. В составе команды Рэшфорд становился обладателем Кубка Англии в сезоне-2015/2016, два раза завоевал Кубок английской лиги в сезонах-2016/2017 и 2022/2023, стал обладателем Суперкубка Англии в 2016 году, а также выиграл Лигу Европы в сезоне-2016/2017. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

Рэшфорд с 2016 года играет за сборную Англии. Всего он провел за английскую национальную команду 53 матча, забил 16 голов и отдал шесть результативных передач.