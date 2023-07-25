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"Манчестер Юнайтед" близок к трансферу звезды ЧМ-2022

Новости футбола Сегодня, 16:55
"Манчестер Юнайтед" близок к трансферу звезды ЧМ-2022 Фото: инстаграм Софьян Амрабата/Автор неизвестен

Полузащитник “Фиорентины” из Флоренции и сборной Марокко Софьян Амрабат близок к переходу в “Манчестер Юнайтед”, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, английский клуб практически договорился о переходе футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составит около 25 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов.

Напомним, что Амрабат ярко проявил себя на чемпионате мира-2022 в Катаре. После этого африканец попал в сферу интересов европейских топ-клубов.

26-летний Амрабат выступает за “Фиорентину” с января 2020 года. Он перешел в клуб из Флоренции из “Вероны”. Сумма трансфера составила 19,5 миллионов евро. Всего хавбек провел за “Фиорентину” 107 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года с возможностью продления контракта еще на один год. Ранее он также играл за “Утрехт”, “Фейеноорд” и “Брюгге”.

Амрабат с 2017 года играет за сборную Марокко. Всего он провел за марокканскую национальную команду 49 матчей, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи, а также получил восемь желтых карточек.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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