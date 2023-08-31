Манчестер Юнайтед близок к трансферу защитника сборной Испании

“Манчестер Юнайтед” близок к трансферу защитника лондонского “Тоттенхэм Хотспур" и сборной Испании Серхио Регилона, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн в своем твиттере.

По сведениям источника, манкунианцы договорились об аренде футболиста сроком на один год. В ближайшее время испанец пройдет медицинское обследование в расположении “Манчестер Юнайтед”. “Дьяволам” понадобился левый защитник из-за травм Люка Шоу и Тирелла Маласиа.

26-летний Регилон выступает за “Тоттенхэм” с сентября 2020 года. Он перешел в английский клуб из мадридского “Реала”. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Лондона 67 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал девять результативных передач. В прошлом сезоне он играл на правах аренды за мадридский “Атлетико”, но провел всего 12 матчей и не отметился результативными действиями.

Регилон с 2020 года играет за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду шесть матчей, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи, а также отдал две желтые карточки.