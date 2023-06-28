"Манчестер Юнайтед" близок к покупке вратаря "Интера"

Камерунский вратарь “Интера” Андре Онана близок к переходу в “Манчестер Юнайтед”, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, английский клуб практически договорился о покупке голкипера. Сумма трансфера составит около 50 миллионов евро. Ожидается, что переход будет оформлен в ближайшие 48 часов.

В минувшем сезоне 27-летний Онана провел за “Интер” 41 матч во всех турнирах и пропустил 36 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.