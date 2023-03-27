"Манчестер Юнайтед" близок к покупке полузащитника сборной Португалии
Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм Рубена Невеша/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" близок к покупке полузащитника “Вулверхэмптона” и сборной Португалии Рубена Невеша, сообщает Football Insider.
По сведениям источника, манкунианцы практически договорились о переходе игрока в летнее трансферное окно. Хавбек может достаться “МЮ” по сниженной цене, так как его контракт с “волками” истекает летом 2024 года.
В нынешнем сезоне 25-летний Невеш провел за “Вулверхэмптон” 33 матча во всех турнирах и забил пять голов.
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