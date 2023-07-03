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"Манчестер Юнайтед" близок к покупке полузащитника сборной Англии

Новости футбола Сегодня, 16:30
"Манчестер Юнайтед" близок к покупке полузащитника сборной Англии Фото: инстаграм Мэйсона Маунта/Автор неизвестен

Полузащитник лондонского “Челси” и сборной Англии Мэйсон Маунт близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, футболист проходит медицинское обследования для завершения трансфера. Ранее сообщалось, что манкунианцы заплатят за 24-летнего англичанина 64 миллиона евро. Эта сумма может возрасти еще на шесть миллионов евро за счет бонусов. Зарплата игрока в “Манчестер Юнайтед” составит 15 до 18 миллионов евро в год.

Напомним, что “Челси” вынужден был согласиться продать футболиста, так как он отказался продлевать контракт, который действует до лета 2024 года.

Маунт является воспитанником “Челси”. В минувшем сезоне он провел за лондонский клуб 195 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 37 результативных передач. За сборную Англии он играет с 2019 года. Всего он провел за английскую национальную команду 36 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

В минувшем сезоне “Манчестер Юнайтед” занял третье место в чемпионате Англии и завоевал путевку в Лигу чемпионов. “Челси” финишировал на 12-м месте в Премьер-лиге и не пробился в еврокубки.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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