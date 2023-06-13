"Манчестер Юнайтед" близок к покупке лидера обороны "Наполи"

“Манчестер Юнайтед” близок к покупке защитника “Наполи” и сборной Южной Кореи Кима Мин Джэ, сообщает Il Mattino.

По сведениям источника, футболист уже готовится к переезду в Англию и уже вывез мебель из своего дома в Неаполе. Сумма трансфера может составить около 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Ким Мин Чжэ провел за “Наполи” 45 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.