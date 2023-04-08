"Манчестер Юнайтед" без проблем переиграл "Эвертон"
Новости футбола Сегодня, 09:21
"Манчестер Юнайтед" без проблем переиграл "Эвертон"
В матче 30-го тура АПЛ “Манчестер Юнайтед” на своем поле принимал “Эвертон”.
Встреча завершилась уверенной победой “МЮ” со счетом 2:0.
В составе хозяев поля забивали Марсьяль и Мактоминей.
По итогам 29 сыгранных матчей “красные дьяволы” набрали 56 баллов и занимают третье место в турнирной таблице.
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