"Манчестер Юнайтед" без проблем переиграл "Эвертон"

В матче 30-го тура АПЛ “Манчестер Юнайтед” на своем поле принимал “Эвертон”.

Встреча завершилась уверенной победой “МЮ” со счетом 2:0.

В составе хозяев поля забивали Марсьяль и Мактоминей.

По итогам 29 сыгранных матчей “красные дьяволы” набрали 56 баллов и занимают третье место в турнирной таблице.