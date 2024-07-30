Манчестер Юнайтед - Бетис: когда и где смотреть онлайн товарищеский матч

Манчестер Юнайтед готовится к еще одному товарищескому матчу, на этот раз их соперником будет Бетис. Команда Dailysports подготовила для вас прогноз на эту встречу.

Манчестер Юнайтед - Бетис: что нужно знать о матче

Красные дьяволы оставили за спинами уже три товарищеских матча. Манчестер Юнайтед проиграл Русенборгу 0:1 и Арсеналу 1:2, а также, обыграть Рейнджерс 2:0. Впереди у Юнайтед еще два спарринга: против Бетиса и Ливерпуля. Совсем скоро Манчестер проведет матч против своих соседей по городу за Суперкубок Англии, 10 августа.

Бетис провел два спарринга в рамках американского турне и продолжает подготовку к следующему сезону. В первой товарищеской игре Реал Бетис обыграл Аустрию Зальцбург 5:1, а затем проиграл Ливерпулю 0:1. Испанская команда должна сыграть еще три матча, в соперниках будут: Манчестер Юнайтед, Аль-Иттихад и Байер Леверкузен. В субботу, 10 августа, Бетис начнет новый сезон Ла Лиги матчем против Жироны.

Манчестер Юнайтед - Бетис: когда и где состоится матч

Товарищеский матч между Манчестер Юнайтед и Бетисом состоится в ночь на четверг, 1 августа, а начнется в 4:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах:

Варшава – 04:00

Киев – 5:00

Ереван – 07:00

Астана – 09:00

Манчестер Юнайтед - Бетис: где смотреть онлайн матч?

В США матч будет транслировать канал ESPN, а в мире эту игру можно будет посмотреть на официальном сайте Манчестер Юнайтед по платной подписке.