Манчестер Сити завершил очередной громкий трансфер

«Манчестер Сити» официально сообщил о приобретении полузащитника Матеуса Нунеса из «Вулверхэмптона».

По данным пресс-службы чемпиона Англии, 25-летний португальский футболист подписал пятилетний контракт. Финансовые условия соглашения клубы решили не разглашать.

Отметим, что в Англию звездный португалец перебрался из лиссабонского «Спортинга» в августе 2022 года. Тогда за него заплатили 45 миллионов евро. Таким образом, Нунес провел за “волков” всего один сезон.

В нынешнем сезоне он успел принять участие в двух матчах английской Премьер-лиги, но не отличился голами или голевыми передачами.

По данным ESPN, «Манчестер Сити» портатив на лидера “волков” 55 миллионов евро.

Нунес стал четвертым приобретением чемпиона Англии в этом летнем межсезонье.

До этого «Манчестер Сити» совершил трансферы хавбека Матео Ковачича, защитника Йошко Гвардиола и нападающего Жереми Доку.

Напомним, что в прошлом сезоне “горожане” оформили требл впервые в своей истории. Они выиграли Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу и Кубок Англии.

Отметим, что сегодня громкий трансфер совершил и “Манчестер Юнайтед”.