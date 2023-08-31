Манчестер Сити заплатит за звездного португальца 60 миллионов
За полузащитника Матеуса Нунеса из "Вулверхэмптона" чемпион Англии "Манчестер Сити" заплатит круглую сумму.
Согласно информации от источников ESPN, португальский хавбек обойдется “горожанам” примерно в 60 миллионов долларов.
Интересно, что стороны уже достигли устных соглашений о переходе. Ожидается, что сделка будет завершена до закрытия трансферного окна.
Матеус Нунес перебрался в "Вулверхэмптон" из "Спортинга" в августе 2022 года. Тогда за него заплатили 45 миллионов евро.
В прошлом сезоне португальский полузащитник провел 37 матчей за "волков" во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Также источник сообщает, что "Манчестер Сити" также ведет переговоры о передаче 21-летнего полузащитника Томми Дойла в аренду в "Вулверхэмптон".
У “волков” будет право выкупить права на футболиста за 5 миллионов фунтов. В таком случае, "Манчестер Сити" заинтересован получить 50% от последующей продажи футболиста.
В минувшем сезоне Дойл не играл за “Манчестер Сити”. Он выступал на правах аренды за “Шеффилд Юнайтед”, за который сыграл 38 матчей, забив четыре гола.