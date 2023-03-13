"Манчестер Сити" вступил в борьбу за полузащитника "Челси"

"Манчестер Сити" стал очередным претендентом на полузащитника “Челси” Мэйсона Маунта, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, “горожане” рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что “аристократы” могут продать хавбека, если не сумеют договориться с ним о продлении контракта, который истекает летом 2024 года. Игроком также интересуются “Ливерпуль” и “Манчестер Юнайтед”.

В нынешнем сезоне 24-летний Маунт провел за “Челси” 32 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

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