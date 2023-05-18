"Манчестер Сити" вступил в борьбу за одного из лидеров "Баварии"
Новости футбола Сегодня, 13:42
Фото: инстаграм Альфонсо Дэвиса/Автор неизвестен
“Манчестер Сити” вступил в борьбу за защитника “Баварии” и сборной Канады Альфонсо Дэвиса, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. “Горожане” надеются, что канадец откажется продлевать с “Баварией” контракт, который действует до лета 2025 года. Таким образом, немецкий клуб может решить продать игрока. Ранее сообщалось, что Дэвисом также интересуется “Реал”.
В нынешнем сезоне 22-летний Дэвис провел за “Баварию” 38 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал восемь результативных передач.
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