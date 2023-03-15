"Манчестер Сити" вступил в борьбу за лучшего бомбардира Серии А

"Манчестер Сити" стал очередным претендентом на нападающего “Наполи” и сборной Нигерии Виктора Осимхена, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб уже сделал запрос по покупке африканца, несмотря на то, что у “горожан” есть нападающие Эрлинг Холанд и Хулиан Альварес. Стоит отметить, что купить игрока будет непросто, так как итальянцы оценивают форварда минимум в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к нигерийцу также провляют “Челси”, ПСЖ и “Манчестер Юнайтед”.

В ныненшем сезоне 24-летний Осимхен провел за “Наполи” 27 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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